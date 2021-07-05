攤商反映沒被匡列造冊 陳時中：依輕重緩急 沒辦法做到100分 15:202021/07/05 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攤商反映沒被匡列造冊，陳時中：依輕重緩急 沒辦法做到100分。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於有攤商反映，沒有被匡列為造冊對象，媒體詢問中央與地方的分工大致如何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，造冊類別是中央在訂，原則是主管單位訂定，造冊出來後，主管單位也會針對分配到的疫苗量依照輕重緩急來施打，但往往主管單位有掛一漏萬的時候，如果中央還有餘裕，或許會考量緩急輕重來施打，「這我們會努力，但一定沒辦法做到100分」。 微解封超前部署 藍營籲陳其邁：這兩類優先打疫苗 彰化果菜市場疫苗開打傳搶打亂象 承租人非實際攤商仍登記 #攤商 #造冊 #陳時中 #疫苗 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市7醫院擬免費PCR 陳時中：醫師評估後可做 15:102021/07/05 生活 基準恐失真 期貨績優生陷高分中箭窘境 09:012021/07/05 財經 這2件事一直分裂台灣 沈富雄：陳時中卻不管 16:372021/07/05 政治 屏東Delta再添1確診 陳時中曝2可能感染源 14:182021/07/05 生活 看開人生無所懼 陳淑芳不挑疫苗 04:102021/07/05 娛樂新聞 環南市場Line對話曝光 原訂休市7天變3天 黃珊珊回應了 12:462021/07/05 政治 外送員打疫苗僅2業者受惠 葉元之砲轟CDC官僚不接地氣 13:422021/07/05 政治 柯文哲下令7醫院開放民眾免費篩檢 不限台北巿民 12:262021/07/05 生活 環南市場明復市持陰性PCR才放行 會長：攤商準備好了 14:452021/07/05 生活 北市7醫院將開放免費普篩 7日可上網預約 15:032021/07/05 生活 Delta來勢洶洶 專家促疫苗混打 04:102021/07/05 焦點要聞 生活熱門新聞 打完AZ隔日出狀況 台東志航基地地勤送醫 葉克膜搶命 - 生活 侯友宜視察樹林傳統市場 一早篩檢100多位 結果出爐 - 生活 台北＋15確診數下降關鍵？眾人歸功還好他出手 - 生活 不斷更新》國家警報響！高雄等3縣市豪大雨 準烟花颱風逼近雨彈開炸 - 生活 桃園連續4日增3確診 804醫院再添1染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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