對於有攤商反映，沒有被匡列為造冊對象，媒體詢問中央與地方的分工大致如何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，造冊類別是中央在訂，原則是主管單位訂定，造冊出來後，主管單位也會針對分配到的疫苗量依照輕重緩急來施打，但往往主管單位有掛一漏萬的時候，如果中央還有餘裕，或許會考量緩急輕重來施打，「這我們會努力，但一定沒辦法做到100分」。