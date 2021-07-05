勞動部辦理「自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼」措施，原定5日為上網登錄最後一天，因配合擴大適用「109年個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元」及「持中華民國發給永久居留證」之自營作業者及無一定雇主之勞工者，將截止日期延後至8月9日，預計在擴大適用條件後，有7.6萬人受惠。

勞動部表示，政府為因應COVID-19疫情對勞工的衝擊與影響，6月陸續辦理各項紓困措施，後續並持續聆聽社會各界意見，進行滾動式檢討，為了讓生活補貼政策更落實協助受疫情影響勞工生活之目的，經行政院同意放寬「109年個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元」及「持中華民國發給永久居留證」之自營作業者及無一定雇主之勞工者列入生活補貼對象。另外為因應新增生活補貼對象的作業及申請，也讓勞工朋友有更充裕的時間可以申請補貼，該項措施的申請截止時間，將延長至8月9日。

勞動部最後說明，目前擴大適用法制作業刻正積極辦理中，規劃將於7月9日(本週五)開放擴大適用對象上網登錄銀行帳號，原7月5日截止登錄者，將併同擴大適用對象，最後登錄期限延後至8月9日。勞工朋友有任何疑問，都可至勞動部網站疫情紓困專區中「自營作業者及無一定雇主勞工」中查詢(https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/?roleL1=48551&roleL2=48569)，或致電勞動部「1955」專線詢問。