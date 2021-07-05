交通部航港局5日表示，基隆港即日起針對逾2千位工作人員施打疫苗，另外在基隆港西三庫也導入「智慧防疫門」，兼具五合一(自動酒精洗手、偵測多人體溫、偵測口罩、霧化消毒疫噴灑、滅菌)防疫功能，有望應用於其他海空場站。

航港局表示，基隆港為我國重要國際商港，亦為關鍵基礎設施，往來船舶眾多，為維護港區第一線從業人員防疫安全，祁文中上午在衛福部基隆醫院院長林慶豐、航港局局長葉協隆、港務公司基隆分公司總經理高傳凱陪同下，前往基隆港東二、東三碼頭疫苗施打站視察施打疫苗作業情形。

航港局說，現場秩序良好，動線、空間安排妥適，且部立基隆醫院採取宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人，今明兩日預計共施打2068人。

祁文中說，由衷感謝部立基隆醫院多次配合協助港區作業人員施打疫苗，他並慰勉現場醫護作業人員辛勞，同時指示航港局及港務公司對於醫護人員應安排適當午休用餐空間，並就可再提升服務品質部分進行調整，隨後即轉往基隆港西三庫了解智慧防疫門使用狀況，祁文中並指示相關單位可研議應用於其他海空場站。

航港局說明，本次疫苗施打作業是由交通部航港局、臺灣港務股份有限公司及部立基隆醫院共同規劃辦理，安排於7月5、6日為引水人、航安及港區關鍵基礎設施人員、航海測驗試務人員、驗船師、船員、港區第一線從業人員、及內陸貨櫃集散站等第七類關鍵基礎設施人員提供施打疫苗服務。

航港局說，為讓施打流程更加順暢，除動員同仁逐一以簡訊、電話之方式將施打時間及地點通知符合施打資格的人員外，並依據分時、分流原則，依序進行施打以避免群聚。