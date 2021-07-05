台積電和永齡基金會各購買500萬劑BNT疫苗擬捐贈給政府，採購進度備受矚目。今又傳出永齡基金會購買的500萬劑BNT最快1周內簽約，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「現在討論或臆測太多，只會干擾進程，若有好消息會與大家報告」。

根據路透社3日報導指出，上海復星為協助台灣購買輝瑞／BNT，已與旗下子公司達成初步協議，並成立專案小組，疫苗最快8月可從德國出口抵台，昨日陳時中被問及此事時僅以「有消息就會和大家報告」回應。

不過，今日又有消息傳出郭台銘的永齡基金會買500萬劑BNT疫苗，最快1周內簽約，對此，陳時中說，大家都知道買疫苗，不論是政府、民間團體也好，都是件不容易的事情，現在討論或臆測太多，只會干擾其進程，若有好消息會與大家報告。

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