有些人平常看起來是好人，其實內心卻有驚人的黑暗面。星座運勢網站「星座上上簽」點名，雙魚座、處女座、摩羯座表面看起來正常，其實內心住著惡魔，平時待人和善，如果觸發到他的黑暗面，就會看到他冷酷無情的一面，非常嚇人。

▍1.雙魚座

雙魚座平時對人很溫柔，他們嚮往浪漫、美好的事物，會照顧旁人的感受，他們觀察力很敏銳，會在第一時間伸出援手，性格非常體貼，就算他們被傷害，也很少會回擊。不過如果雙魚座跌落谷底，徹底嚐到心碎的滋味，就有可能會喚醒心中的惡魔，徹底黑化，到時無論多冷酷無情的事情他們都做得出來，畢竟他們骨子裡也不是省油的燈，只是平常埋在友善的外皮下，只有在絕望的時候才會爆發。

▍2.處女座

處女座是著名的完美主義者，對自己和他人的要求都很嚴格，尤其非常嚴以律己，希望能把自己最美好、最體面的樣子展現在眾人面前，無法忍受自己的缺點、黑暗面被人發現。處女座常常給自己很大的壓力，如果有自認做得不夠好的地方，會非常自責，私底下就會顯得很情緒化，說出口的話尖酸刻薄，像魔鬼一樣黑暗，和平時完美的樣子相差很大。

▍3.摩羯座

摩羯座平時給人理性、內斂的印象，他們面對任何事情都很沉著，很少會看到他們情緒化的一面，就算是事關至親、愛人的事情，他們也能冷靜面對，甚至顯得有點無情。摩羯座很堅持己見，如果有人提出不同的看法，他們會無視對方，無論兩人過去有怎樣的交情，都不會影響他的判斷，因為他們總是過於冷靜、中立，難免讓人覺得他像個沒有感情的魔鬼，讓人難以親近。