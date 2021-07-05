一輛白色自小客疑似失控，接連撞擊路邊兩根電線桿，造成車頭嚴重毀損。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一輛白色自小客疑似失控，接連撞擊路邊兩根電線桿，造成車頭嚴重毀損。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉近中午時傳出一輛白色自小客疑似失控，接連撞擊路邊兩根電線桿，造成車頭嚴重毀損，年約20歲程姓駕駛一度受困車內，所幸救出時意識清楚，經警方初步了解，男子並未酒駕，事故原因有待調查。

嘉義縣消防局5中午11點49分，獲報六腳鄉更寮村台19線宜昌塑膠工業股分有限公司附近，發生一自小客車車禍，抵達現後發現是1輛自小客車自撞路邊燈桿，駕駛因此受困，經破壞車體後將人救出，初步檢傷程姓駕駛年約20歲，意識清楚，額頭及左鼻有撕裂傷，送往嘉義長庚醫院救治中。