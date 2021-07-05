溫網還未打完，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)又創了另一個紀錄，在打進本屆男單16強之後，他的ATP生涯獎金正式突破1.5億美元大關（新台幣41.9億），成為史上首位達陣的網球選手！即使是奪冠獎金也很豐厚的高爾夫，還是沒有人賺得像喬柯維奇那麼快，也不用像賽車手那樣跟隊友、車主拆帳，可說是當代最強的獎金機器。

如果以美金或歐元為單位，網壇「億元獎金俱樂部」共3人，還有費德勒(Roger Federer)累積1.3億美元，納達爾(Rafael Nadal)累積1.25億美元。女將小威廉絲(Serena Williams)累積9445萬美元也非常厲害了，超過第4位天王莫瑞(Andy Murray)的6187萬美元。高球天王老虎伍茲(Tiger Woods)PGA生涯累積1.21億美元。

在英國媒體看來，換算成英鎊就只有喬柯維奇一人達標1億元獎金。這一切還要感謝通貨膨脹與飛速成長的職業賽事獎金，喬柯維奇正好趕上這個時代，過去網壇單季獎金紀錄的前10名，喬柯維奇佔了5次，其中2015年他進帳2110萬美元獎金是史上最多。

不過只憑血汗錢還無法成為網壇首富，費德勒仍是當今唯一坐進「10億美元俱樂部」的網球選手，他單是代言費就年收上億美元，躺在家裡就有喬柯維奇的好幾倍收入。對於這種現象，外媒《Sportico》引述專家意見：「費德勒是更具市場吸引力的人，因為他的個人形象就是網球這項運動的完美型態。」

喬柯維奇還決定站出來為更多選手爭取權益，他認為賽事獎金增加是因為ATP賺得更多，呼籲ATP把利潤分享給更多中後段班的選手。