美股上周五創高，提振台股多頭士氣，今日電壓增強、加上外資轉買超115億元助陣，集中市場盤中衝17945.52點、收盤17945.52點，雙雙改寫歷史新高。早盤權王台積電開高後，盤中一度攻上597元，站上5日線、季線，並號召鴻海(2317)、聯電(2303)、瑞昱(2379)、微星(2377)、國巨(2327)等電子權值軍團齊心向上，輔以IC設計、車電等族群強勢助攻，一舉將電子成交比重拉上41%；傳產方面，雖航運受BDI指數連續下跌拖累，苦成空頭箭靶，所幸鋼鐵人接棒帶隊穩住陣腳，終場大盤漲209.18點、收17919.33點新高，總成交值則小幅縮減至6056.90億元。

籌碼面，上周五外資賣超199.89億元，投信賣超18.46億元，自營商賣超4.16億元，三大法人賣超222.54億元；累計一周，外資賣超264.78億元，投信賣超50.96億元，自營商買超13.67億元，三大法人賣超302.08億元；今日外資買超115.1174億元，投信賣超13.3672億元，自營商買超64.4529億元，三大法人買超166.20億元。技術面，5日RSI為85.65、10日RSI為75.30，9日K值為88.28、9日D值為58.10，20日乖離率為3.11。

盤面上，聯發科今日股東會，董事長蔡明介對於全年營收成長逾40％與毛利率44~46％的目標相當有信心，今交投熱絡，盤中股價最高975元、收平在957元。鴻海受惠蘋果新款iPhone 13備貨旺季即將到來，供應鏈傳出仍穩定取得多數組裝訂單，下半年旺季可期，今挾8萬餘張大量，股價大漲4.93％、收117元。大立光(3008)8日法說在即，港系外資日前發布最新報告維持其「持有」評等、目標價升至3020元，今股價甩尾收高在3,130元、小漲0.81%。萬海(2615)5月獲利受塞港影響，意外月減11%，上周遭三大法人連兩日賣超，今一度翻落300關、觸及297元，終場收302元、跌幅達7.5%。

分析師指出，從9月KD值維持長時間高檔鈍化強勢來看，中長多行情可望延續，而本周市場除了國際股市動向以外，將聚焦新一波股東會、除權息、重量級法說等三大因素。本周指標公司股東會有聯發科、聯電、國巨、智邦、華新科、矽力-KY、緯穎、台泥、亞德客-KY、巨大、元大金等，相關公司對下半年營運展望，將牽動個股行情；除權息方面，聯發科6日除息37元、昇佳電8日除息22.5元、和泰車9日除息17元，在台股拚搏萬八關卡行情下，其除息行情也受到期待；此外，本周8、9日接連有大立光及南亞科兩家重量級電子法說，市場緊盯5日大立光公布6月營收，以及接續法說會對第三季營運展望，也被視為蘋果供應鏈相關公司業績先行指標。