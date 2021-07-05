受疫情影響，許多照顧社會弱勢族群的公益團體也苦不堪言，「頑童MJ116」成員小春，用行動力挺公益，集結許多人的力量一起準備大批防疫物資，送到紅心字會及許多社福單位，加入抗疫的行列。小春表示：「我們準備了防疫面罩、護目鏡、除菌卡、酒精等物資，得知紅心字會的居家照顧服務員、社工在照顧獨居長者、弱勢家庭，有需求防疫裝備時，我們就主動聯繫，並且很快的將物資送過去，讓他們在服務上更安心，第一時間也要感謝台北松山汝南堂、聚大精密五金有限公司的響應，很快就可以讓防疫物資迅速到位，公益團體的需求被滿足。」