波羅的海指數回檔，散裝航運成為今日台股殺盤重心，散裝龍頭慧洋表示，依目前整體市場需求來看，樂觀下半年運價仍有向上的空間，且今年度各國經濟活動復甦，中美兩國大力推動基礎建設，原物料運輸需求暢旺，再加上因防疫措施造成的塞港問題，使得船舶周轉率下滑，整體航運市場呈現供不應求的狀態，

慧洋-KY 2021年6月合併營收為15.05億元，續創歷史新高，自結單月稅前盈餘為5.6億元，每股稅前盈餘則為0.75元。累計2021年上半年合併營收78.86億元，自結稅前盈餘為24.64億元，每股稅前盈餘則為3.30元，由於海上運輸需求持續升溫，慧洋樂觀下半年運價仍有向上的空間。

慧洋6月份共處分3艘舊船，總計處分損失約180萬美元，貢獻營運現金流約500萬美元，藉以提升船隊營運效率並改善財務結構；上半年共處份7艘船舶，總計處分損失約250萬美元，貢獻營運現金流約900萬美元，並有6艘新船加入營運。

慧洋於6月份董事會上通過新船採購案，預計以不高於1.02億美元（約新台幣28億元），向常石造船Tsuneishi Group（Zhoushan） Shipbuilding Inc.購置三艘高規格卡姆薩型散裝貨船（Kamsarmax ／ 82400 DWT），為符合EEDI第三期之環保節能船，並陸續在2023、2024年交船，擴增船隊優勢。

展望2021，慧洋表示目前海運市場貨多、港塞、船舶周轉率低，使運價連月攀升，而6月中旬IMO已正式召開環保法規會議，碳排放限制新規將於2023年正式上路，預計將影響近半數的散裝船舶，慧洋認為，未來航運市場供不應求將成為常態。