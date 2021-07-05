法務部前主祕陳宏達去年依綠燈號誌行走行人穿越道，被違規搶先左轉自小客貨車撞傷，但他遭警方指摘違規不走斑馬線遭罰款，陳宏達5日發表聲明《我的懇求-讓行人有一條安全回家的路》，苛政猛於虎，濫開罰單不等於交通執法，認為交通執法尚有改善空間。

陳宏達說，他在車禍發生後，向警方表示現場另有一部計程車在前違規搶先左轉，但警方拒不處理，3個月後反而對於守法的被害人濫施裁罰，處分恣意偏頗，實屬不可思議；他曾多次依法申訴，均不獲置採，告發、裁罰機關顢頇官僚，沒有自省能力。

陳說他不得不對於台北市警方提起行政訴訟，他提起行政訴訟不只是要捍衛個人的權益及名譽，更是為市井小民發聲，不信公理喚不回！勝訴乃本於他的專業，一般人受到公權力恣意侵犯，恐未必有能力平反，只有徒呼奈何，他也擔出3點懇求。

首先，執法不能泯滅人性，辦案不是沒血、沒眼淚！執法應衡量公平性及合理性，行公義，好憐憫、存謙卑，苦民所苦。不要把善良的民眾也當作寇仇對待，警察如果不「依法行政」，濫開罰單，那不是交通執法，那是「擾民」、「苛政」，而「苛政猛於虎」，浮濫的裁罰只會帶來更多的民怨，對於交通安全的改善並沒有實質的助益，不要讓市民連過個馬路都要提心吊膽，不能安居樂業！

第二，建立行人穿越道應有的權威及安全，積極展現改善交通安全「執法決心」，並拿出一套有效的「防護策略」，認真研議、務實改善，減少車禍傷亡的發生，生命安全對每個家庭都是彌足珍貴、無可取代！濫開罰單≠交通執法，執法不要只有五分鐘熱度，作作表面功夫或浮誇宣傳，而是應該真正下功夫、用心執法，有效落實保護民眾「行的安全」各項措施，這是警察作為「人民保姆」責無旁貸的天職。

最後，加強法治教育、專業訓練，淘汰不敬業、不適任的警察人員。警政體系應該要求警察強化交通執法專業，尤其在第一線員警應該確實作好蒐集、保全證據的基本功，揚棄「技巧性吃案」的惡質文化，對於人民的陳情、訴求不要裝聾作啞、視而不見；教育訓練尤其應加強人權保障、「依法行政」的觀念，不能恣意妄為；對於少數怠惰散漫、操守不佳，藉勢、藉端擾民的不適格員警應予淘汰，以免影響整體警譽。