今年上半年包括深股通、滬股通的北上資金淨流入2236.61億人民幣，已高於去年一整年2089.32億人民幣，同時也創下上半年流入金額新高紀錄。投信法人表示，資淨流入大陸股市趨勢近幾年始終未變，在經濟基本面漸佳以及外資持續挹注下，大中華基金後市可期，建議投資人可多留意大中華基金相關投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，觀察包括深股通、滬股通的北上資金有史以來各年度上半年的概況，其中2017年淨流入964.9億人民幣、2018年淨流入1601.85億人民幣、2019年淨流入963.68億人民幣、2020年淨流入1181.51億人民幣；今年上半年則是淨流入2236.61億人民幣，已高於去年全年水平；北上資金的持續挹注，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力，有機會帶動大陸股市後市上漲契機。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，基本面來看，2021年上半年，大陸相較於世界各國領先對新冠疫情有效控制，因此大陸國內製造業供應鏈率先復甦，在全球新冠疫情反覆再起的環境中更具競爭優勢，並與歐美經濟體的刺激政策形成互補，而歐美企業補庫存需求(外循環)，推動大陸製造業生產擴張和景氣復甦，以第一季大陸A股企業獲利來看，淨利潤年化增長高達53.3％，也印證陸股正在走經濟的復甦行情。

展望下半年，大陸內需消費動能有望接棒，再加上外部需求對GDP增長貢獻仍維持一定的強度，因此，內外循環雙增長推動下，2021全年大陸GDP增速預期為8.7％。偏鬆的資金環境有利股市成長板塊的表現，看好疫苗施打後帶來生活型態恢復，以及原物料價格上漲的機會，成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。