嘉義市垃圾焚化廠自7月1日至30日進行擴大歲修工程，更換13項重要設備，讓已使用23年的焚化爐能延役繼續用，全市每日約200公噸垃圾暫時委由外縣市處理，嘉義市政府環保局表示，晚上6點50分以後收運路線可能延遲30分鐘到達，請民眾配合。

市環保局表示，垃圾焚化廠歲修期間，垃圾車及資源回收車因配合垃圾轉運調度作業，晚上6點50分以後收運路線可能延遲30分鐘到達，請民眾預先將垃圾打包好放在門口，聽到垃圾車的音樂再出來倒垃圾。

也可使用「愛嘉義」APP的「垃圾車即時動態，或「嘉義市環保即時通」APP的「清運查詢」查詢，有相關問題可洽詢環保局電話（05）2251775，或垃圾班調度室電話（05）2862098。

市環保局表示，全市每天垃圾量約200公噸，由於焚化廠已運轉23年以上，處理垃圾的效能減弱，以致處理量能由每日300公噸減至200公噸，雖然每年都有例行性歲修，但硬體設備使用壽命已達臨界點，此次擴大歲修，更換袋式集塵器等13項重大設備，以延長焚化爐的使用年限。

市環保局表示，擴大歲修期間停止焚燒垃圾，已與外縣市焚化廠區域合作垃圾調度處理，部分垃圾將打包暫存，也籲請民眾配合從垃圾源頭減量，減少垃圾焚化廠負擔。