東京奧運進入倒數階段，這屆賽事台師大共有9位頂尖運動員，將代表中華隊奮戰，台師大為推廣「防疫齊努力、運動很容易」，從7月5日起連續兩周的周一到周五下午4點，由專業教練在線上示範居家運動，讓全民及全國師生放暑假期間，在家防疫也能跟著動起來，9位頂尖選手和師大男籃隊長也將在鏡頭中，邀請大家一起為運動員加油，在疫情期間分享運動的正能量。

受到疫情影響，東京奧運延至今年舉辦，將在7月23日開幕，選手也進入最後備戰階段，截至7月4日止，我國已取得17個運動種類61席，台師大就佔了9位運動員，分別來自運動與休閒學院運動競技學系、體育與運動科學系，競技系碩士生唐嘉鴻參加競技體操，還有游泳王冠閎、射箭女將雷千瑩和男將魏均珩、競技系舉重好手陳玟卉及謝昀庭，競技系射擊選手林穎欣，體育系碩士生、空手道好手文姿云，加上以女將保障名額參加東奧女子100公尺的跨欄好手謝喜恩。

除了上述在學的9位優秀選手，還有3位台師大畢業校友也將在東京奧運出賽，分別是盧彥勳（網球）、田家榛（射擊）以及吳佳穎（射擊），展現台師大擁有眾多優秀體育競賽人才的實力。

為了替東奧國手們加油，及幫助民眾防疫期間在家運動促進身心健康，9位在學中的奧運選手及師大男籃隊長陳又瑋「防疫齊努力、運動很容易」線上活動影片依序亮相，也邀請民眾7月23日起東京奧運期間，共同為中華隊運動員加油，一起成為場上選手的最強後盾。