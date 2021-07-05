新北市確診人數今日新增5人，創疫情爆發以來新低，新北市長侯友宜表示，這5人中三重3人、中和1人、汐止1人，這5人家戶2人、醫療院所1人、職場2人，感染源非常清楚，沒有不明感染源。

侯友宜說，5人中跟台北來源有關的有3人，其中環南市場2人，在環南市場賣雞，另外則是台北某醫院看護工，被隔壁看護工傳染，目前匡列接觸者8人，快速PCR篩檢後，目前都是陰性，市府持續掌握中。

侯友宜也說，新北市昨日社區篩檢站篩了2692人，總計有4名陽性，立刻PCR後，扣除1名陰性，另外有3位PCR陽性，其中一位就是在台北新光三越工作的櫃姐，中午篩檢出來後，市府立刻展開疫調，通知北市衛生局，兩市共同聯防。

另外還有1名陽性個案，住新莊地區但在台北市工作， 立刻通報北市衛生局，這兩個案生活都單純，都會列在明日確診的案件數量，今天先提出來講，就是要強調新北只要篩出來，就會立即掌握展開疫調。