宜蘭縣昨天公布新增2例確診，但宜蘭縣長林姿妙今天（5日）說，昨公布的案15109、15110，經過與中央討論後，判定為境外移入個案，所以宜蘭縣今天不只零確診，確診案還減2，目前全縣確診人數為96人。林姿妙也說，近日來宜蘭遊客多，「宜蘭不是後花園。」請不要跨區移動。

衛生局長徐迺維表示，案15109、15110的特性都是從國外回來，在國外期間還有人曾經跟確診者接觸，但在國內不管是居家隔離、自主健康管理都是陰性，確診時CT值也偏高，周邊接觸者也都是陰性，經與中央討論後，可能是在國外感染復發，所以2案改成境外移入。

林姿妙表示，雖然現在是暑假期間，但還在三級警戒，宜蘭不是後花園，請外縣市民眾不要跨區移動，疫情期間請好好待在家裡，非必要不要外出，惟有嚴守防疫陣線，才能盡快消弭疫情。

她表示，針對近來外縣市遊客湧進宜蘭，甚至有確診者留下縣內各地的足跡，已造成縣民的惶恐；縣府正研擬相關應對方案，如在縣境各道路設置體溫量測站，只要外縣市民眾進入宜蘭縣，一律量測體溫及實聯制等措施，目前正在研擬相關方案並評估其可行性。