亞德客-KY(1590)公布6月營收，由於處於產業旺季，單月營收23.76億元，年增41％，累計上半年營收為129.7億元，年增53％。

亞德客指出，氣動產業需求仍屬於向上循環中，市場需求及公司市場佔有率均穩健成長，6月接單及出貨金額仍高於公司整體產能，來自機床設備、電池行業及汽車行業出貨有較高的成長率。第2季營收為70.36億元，再創史上新高，季增19％，年增32％。

法人指出，公司現階段市場需求熱絡，6月接單出貨比為1.2，公司現在產能利用率持續高於100％，但需求仍高於公司的產出，公司透過持續擴充機台與招募新員工、加班因應，新購機台到位時間預估在7月完成，陸續投入產出。

大陸氣動元件產業因自動化趨勢與新基建推展，上升周期上看到明年，公司持續提升產能。線軌部分，目前產能5到6億元人民幣，將依照原先計畫7月之後提升至7～8億元人民幣，第3季會有明顯的營收貢獻。