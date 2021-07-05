DRAM廠南亞科(2408)今(5)日公佈2021年6月營收為76.39億元，再創33個月以來新高，較5月增加0.46%，較去年同期增加43.60%。受惠記憶體市況熱，產品漲價，第二季營收約226.37億元，季增率達27.67%，獲利可望比第一季明顯增長。

南亞科對第二季展望樂觀，預估產品價格可望走揚，營運將有不錯表現。公司上半年營收為403.68億元，較去年同期增加30.61%。

南亞科第二季受惠記憶體市況供不應求並漲價，季度營收持續比第一季明顯增長；4月營收突破70億元，達73.94億元，5月營收再增到76.04億元，並創下2018年10月以來新高；今日公布6月營收仍成長，再創下33個月以來新高。

南亞科先前於法說會表示，目前產能滿載，第二季出貨量將持平第一季，價格將續揚，第二季營運會持續成長，並預期供給吃緊情況將持續至年底。

南亞科即將於本周五(9日)舉行法說會公布季報，並將揭開DRAM廠法說會序幕。市場預期，第三季DRAM報價續漲，有利業者營運續增。

南亞科總經理李培瑛於先前法說會表示，全球總體經濟成長上修，有利DRAM需求成長，配合供應商庫存水位低，上半年供給成長有限，預期第二季產品月價格及季價格可望延續漲勢，並預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

受惠DRAM市況續增，產品價格由跌轉升，南亞科第一季營收為177.31億元，季增2成；第一季DRAM銷售量季增約5%，平均售價季增約15%；毛利率29.1%，季增7.1個百分點；營業淨利30.27億元，季增132.2%，稅後淨利為27.05億元，季增192.7%，每股淨利達0.88元，創下近三季以來新高，比去年第四季的低點0.3元跳升。