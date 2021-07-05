測試大廠京元電子(2449)受群聚染疫事件衝擊，2021年6月合併營收雙位數「雙降」至近26月低點，使第二季合併營收同步「雙降」、但仍創歷史第3高，上半年合併營收續創同期新高。隨著產量逐步恢復，法人預期第三季營收有望顯著回溫，全年營運力拚優於去年。

京元電公布6月自結合併營收19.78億元，月減達30.85％、年減達20.81％，為2019年4月以來近26月低點，使第二季合併營收75.97億元，季減0.44％、年減0.92％，仍創歷史第3高。累計上半年合併營收152.28億元，仍年增3.88％、續創同期新高。

京元電今年以來受惠訂單需求暢旺及漲價效益顯現，單月營收自3月以來連3月創高。惟6月初爆發外籍移工群聚染疫事件，為防堵避免疫情擴大，公司對此停工48小時、所有移工停工2周，公司預期對6月營收及產量造成約30～35％左右影響，實際表現符合預期。

隨著群聚染疫獲得控制，京元電外籍移工已在6月26日晚間復工，並在今日全面復工，使降載產量可望逐步恢復。京元電先前表示，將持續加強疫情風險控管，降載復工期間落後的營收，將待全線復工後將提升產能稼動彌補，預期對全年財務業務應無重大影響。

京元電強調，目前廠區防疫已採取5大措施，被匡列隔離同仁在隔離期滿後，均會完成PCR檢測通過後才能回廠，確保高規格安全環境。日後將持續檢討及調整內部相關設施、措施，依據指揮中心指引及各界提醒，加強及落實相關的防疫措施，將風險降低在最小範圍。

投顧法人認為，由於台灣封測同業產能均處滿載，群聚染疫僅有部分小量急單轉單、未出現大規模轉單狀況，對京元電營運屬短期影響，後續將透過增加產量及提升效率方式全力彌補、消化累計訂單量，預期第三季營收可望季增逾1成，全年營收力拚優於去年。