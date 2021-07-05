繼南化、湖山水庫後，又有水庫達滿水位！供應新竹科學園區用水的寶山二水庫，因連日午後陣雨，蓄水量已突破3100萬噸、有效蓄水率達100%。當地民眾分享水庫溢流美照，震撼許多網友，直呼「水庫還是要有水才行啊」。

寶山二水庫。（臺灣希望創新股份有限公司-高振銘提供。請勿翻攝）

度過乾旱期後，5月底開始連續3波梅雨帶來豐沛降水，各地水庫紛紛恢復穩定供水的綠燈，蓄水量更是直線上升。根據台灣水庫即時水情網，南化水庫率先達滿水位，緊接著湖山水庫也來到滿水位，最新一個「滿血回歸」的，是攸關國家經濟命脈的寶山二水庫，蓄水量至5日中午止，達3172萬噸。

寶山二水庫。（臺灣希望創新股份有限公司-高振銘提供。請勿翻攝）

網友高振銘在臉書社團「新竹大小事」分享水庫美照，湖光山色搭配夕陽西下，襯托出水庫之美。許多網友大讚照片拍得好，也替竹科用水無虞感到開心，更不忘提醒仍應節約用水。

接下來將進入汛期，新竹縣政府日前呼籲民眾做好準備，嚴防未來若有強降雨，恐導致水患發生。縣府已撤除旱災應變工作小組編制，為即將到來的颱風季上緊發條。