上海商業儲蓄銀行今日舉行股東常會，順利通過上年度盈餘分配現金股利每股1.7元等議案，並順利完成改選董事，由李慶言、榮智權、顧肇基、榮康信(代表法人Magnetic Holdings Limited)、邱怡仁及林志宏當選一般董事，陳木在、曾國烈及謝金虎當選獨立董事，其中，林志宏及曾國烈為新任，其餘董事為連任。

上海銀隨即召開董事會推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，並由常務董事會推選李慶言為董事長。董事會也一致通過推舉榮鴻慶擔任榮譽董事長，以表彰榮鴻慶在上海商銀超過半世紀的付出與卓著貢獻。

上海商銀新任董事長李慶言，1979年即擔任該行董事，1982年擔任常務董事，並於2020年擔任副董事長，協助榮鴻慶董事長推動行務的發展。李慶言董事長擁有美國西北大學企業管理碩士的學歷，曾擔任新加坡航空公司董事會主席，現在同時也擔任上海商銀香港子行上海商業銀行董事長，具有前瞻性的國際觀與國際金融管理實務，他將帶領上海商銀在穩健經營中創新突破，以創造更卓越的經營績效。

上海商銀表示，李慶言在業務發展上將以提升數位金融競爭力、提高非利息收益及拓展國際金融為三大核心，推動數位轉型，建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，深耕高資產財富管理，推展普惠金融，擴大國際金融服務版圖; 在營運管理上將以強化內控法遵，優化風控與資安，以及推動ESG為三大主軸，落實內控三道防線，健全資產品質，升級資安防護，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值。