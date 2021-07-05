大陸新冠疫苗接種破13億劑次 離群體免疫更近一步 15:452021/07/05 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸接種新冠接種劑次已突破13億。圖為大陸民眾登記接種新冠疫苗。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委5日通報，大陸新冠疫苗接種超13億劑次，「免疫長城」構建更進一步。 大陸繼之前以每5天施打超過1億劑次，完成第10億、第11億劑次的新冠病毒疫苗，上月24日，完成接種11億2064.3萬劑次，至上月28日，僅花4天時間，達到12億671.4萬劑次疫苗，又創新「接種速度」，一個禮拜時間過去，今（5日）新冠疫苗接種劑次已突破13億劑次。 大陸專家提醒，在群體免疫尚未建立的情況下，無論是否打疫苗，戴口罩要成為日常「標準配備」。 超過100萬劑BNT疫苗快過期 以色列急要各國換疫苗 大陸新冠醫療品出口增 美國狂買 #新冠肺炎 #大陸 #劑次 #13億 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批發市場＋9 傳統市場攤商打疫苗 04:102021/07/05 焦點要聞 印度搶接種 孟買爆上千人打到假疫苗 14:012021/07/05 國際 普吉島沙盒重新開放 泰國著名島嶼已生效 11:212021/07/05 生活 韓國放寬場所限制 決混打疫苗 04:102021/07/05 焦點要聞 持解隔單復工 雇主刁難最高罰15萬 04:102021/07/05 焦點要聞 看開人生無所懼 陳淑芳不挑疫苗 04:102021/07/05 娛樂新聞 鄭文燦：桃疫苗覆蓋率逾12％ 遠超過全國平均 11:282021/07/05 生活 《國際產業》打造疫苗代工大國 傳韓將增產10億劑mRNA 13:592021/07/05 財經 《國際社會》新變種Delta＋肆虐 亞洲人人自危 09:272021/07/05 財經 花蓮殘劑秒殺 民嘆比返鄉車票難搶 04:102021/07/05 地方新聞 嘉義縣近11％民眾打過疫苗 明起開放71歲以上長者接種 14:312021/07/05 生活 兩岸熱門新聞 大學學位恐拿不到 2.5萬印度留學生要求重返中國 - 兩岸 - 旺報 憂國安法效力 多個香港民間組織宣佈解散 - 政經 程富陽》從中共建黨100年看兩岸百年興衰 - 兩岸 大陸新冠疫苗接種破13億劑次 離群體免疫更近一步 - 兩岸 陸太空人艙外工作7小時 新式太空服與機械臂輔助出艙作業 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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