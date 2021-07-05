大陸國家衛健委5日通報，大陸新冠疫苗接種超13億劑次，「免疫長城」構建更進一步。

大陸繼之前以每5天施打超過1億劑次，完成第10億、第11億劑次的新冠病毒疫苗，上月24日，完成接種11億2064.3萬劑次，至上月28日，僅花4天時間，達到12億671.4萬劑次疫苗，又創新「接種速度」，一個禮拜時間過去，今（5日）新冠疫苗接種劑次已突破13億劑次。

大陸專家提醒，在群體免疫尚未建立的情況下，無論是否打疫苗，戴口罩要成為日常「標準配備」。