指揮中心今天表示，若有民眾接種完AZ疫苗後出現副作用，只要經醫師認定並通報進不良事件系統後，第二劑疫苗可接種不同技術平台的產品。

指揮中心發言人莊人祥今天說，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）上月二十日已做出決議，若接種第一劑AZ疫苗後出現症狀，經醫師評估後認定確實與疫苗相關，且已進入疫苗不良事件通報系統，民眾可以此為證據來接種不同技術平台的疫苗。

指揮中心指揮官陳時中也說，國內接種莫德納疫苗者，至少要等到六周後才能接種第二劑，主要是因為目前國際上的相關文獻指出，過六周後再打第二劑的效果較好，至於青少年接種疫苗，可能還要先進行臨床試驗驗證後才能放行，或等國外更多研究證實後，才會考慮開放。

有關永齡基金會、台積電採購疫苗的最新進度，陳時中也維持一貫低調態度強調，「大家都知道買疫苗不論是政府、民間都不太容易，因此現在討論、臆測太多真的會受到干擾，若有好消息會再跟大家報告。」