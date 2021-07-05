新北今日新增5例本土病例，新北市長侯友宜今主持疫情應變會議表示，新北發病曲線不斷往下掉，從每周30例降至現在10多例，本周疫情控制穩定，但仍要密切觀察三峽、淡水等區域，雖然確診數沒有上升，但輕微疫區仍要完整掌握，不能掉以輕心。

侯友宜表示，萬華跟新北關係就像開口C字型，很多新北市民都在萬華工作，萬華有7座橋連接新北，疫情C字型擴散出去，都集中在中永和、板橋、新莊等熱區，這些熱區有大約250萬人口，生活重心都與萬華在一起。

侯友宜說，只要萬華有狀況，就會一起並肩作戰，這周疫情目前已經穩定控制有在往下走，但周邊三峽、淡水等區域仍要緊密觀察，雖然確診數沒有上升，但輕微疫區要逐一做好防疫，完整掌握，目前，熱區周邊區域已趨近完美掌握，希望大家繼續努力，低度活動。

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