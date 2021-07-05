台中市第二選舉區立委陳柏惟罷免案，目前暫定8月28日投票，中選會將於7月16日討論是否改定投票日期；國民黨台中市黨部主委林敏霖5日痛批中選會，海線公民的命不是命？難道要讓台中第二選區鄉親被冠上防疫漏洞的惡名？

林敏霖表示，「我們希望罷免不適任的立委，但我們更希望生活在這塊土地上的鄉親們都能平安健康」，公投案、罷免案皆是憲法保障的公民權，中選會不應有雙重標準，不該罷免可舉行，公投不能舉行，這會讓人民對選務失去信心，也讓人聯想中間有政治操作。

因應疫情影響，中選會上周宣布，828公投延期到12月18日，不過台灣基進立委陳柏惟罷免案仍暫定維持8月28日投票。

林敏霖表示，消息公布後，引起地方強烈反對聲浪，中選會將於7月16日提會再討論有關立法委員陳柏惟罷免案是否改定投票日期。

他強調，萬一真的強行在疫情尚未明朗的時刻舉辦投票，若造成防疫的破口，台中第二選區的鄉親是不是要被冠上防疫漏洞的惡名？

林敏霖抨擊，疫情嚴峻期間，陳柏惟對於中火議題、地方選民等無疫苗都未力挺台中鄉親，還還公開勸選民不需操之過急，不符合民選立委該有的態度及價值，海線公民不該就這樣被人繼續糟蹋下去。

他向海線選民呼籲，若8月28日罷免案仍維持舉辦，公民應踴躍出門投票，讓台灣看見台中人捍衛自身權益的力量。