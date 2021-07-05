中央流行疫情指揮中心今（5）日稍早公布國內新增本土28例、境外移入3例，以及1起確診死亡病例，個案分布中，又以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例。對於台北市連4日確診數都反超新北，有網友推測，雙北出現數字黃金交叉，乃因2位市長態度不同，台北市長柯文哲認為「有症狀再篩」，新北市長侯友宜則是採取「大量篩檢」政策，加上後者非醫界出身，自知不是專業，因此廣邀專家協助處理，於是快速控制新北市疫情。

有網友分析，台北市確診數連4日全台最多，北農、市場接連爆發群聚，對比新北市逐漸趨緩的疫情，2位市長決策明顯高下立判。（圖／Dcard）

根據Dcard該文指出，針對台灣疫情變化，有網友認為雙北防疫條件類似，加上兩區都是第一波受害者，也是疫情重災區，因此決定拿這2個縣市做討論，先不論其他縣市的防疫措施。接著原PO指出，新北市疫情經過1個月努力，明顯有趨緩現象，反觀台北還是不斷每日提升，因此他研判2地最大的差異來自市長政策，新北採取大量篩檢明顯奏效，台北市有症狀才篩檢，導致台北市場爆發群聚，很多確診者位即時發現。

不僅如此，原PO還提到，侯友宜請到台灣大學公衛學院教授陳秀熙來分析新北疫情，是因為他知道自己不是防疫專家，但反觀柯文哲，「只會打著自己是急診外科醫生的名號，一直開噴中央，最後也讓疫情在台北再次爆發」，因此原PO最後忍不住向柯P喊話，直言「不要再用自己說過的話打臉自己，好好做好防疫」，還在文中呼籲大家不要再說全台陪雙北坐牢，應該正名為全台陪台北坐牢。

雖然各縣市首長都很盡力解決疫情問題，不過許多Dcard網友和PTT鄉民確實都大讚侯友宜做得很好，認同其決策，還直誇陳秀熙超厲害，紛紛表示「侯友宜的策略正確呀！」「有症狀就來篩，原則上沒有問題，但前提是匡列的範圍要夠大、夠準，才能防止無症狀的傳播者，台北就是敗在匡列的不夠準才變成這樣」、「侯市長尊重專業」、「陳秀熙厲害，侯執行力度夠懂得低調」。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。