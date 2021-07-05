國產建材實業（2504）5日舉行股東會；董事長徐蘭英表示，去年國產本業獲利創歷史新高，在「台商回流」趨勢，各地工業區擴增建構新產業聚落，帶動商辦、廠辦、旅館及各類住宅的蓬勃發展，拉升對混凝土的需求增加，今年獲利目標還能續攀高峰。

2020年，國產稅後淨利24.72億元，年成長1.1倍，每股稅後盈餘1.9元。

國內今年整體的預拌混凝土需求會增加，徐蘭英指出，國產持續選擇「擇優出貨」的營運策略，積極朝向利基型產品發展，依各類型建案的特殊結構，進行穩定供應，掌握醫療特殊建築、離岸風電土木工程、公共工程、科技廠辦、華廈摩天大樓等區域重大建設商機，成為高端營建產業與科技產業客戶的首選。

因此，徐蘭英指出，國產今年預拌混凝土銷售數量預期會與去年持平，或小幅度成長。但營利效益會提升，讓國產建材的營運與營利持續穩健續航、攀登高峰。

國產2020年的營業毛利率16.6%、營益率12.31%，都是近數十年以來的高點。

展望未來的營運利基，徐蘭英指出，今年初購置台南仁德土地展開設廠進程、新增的ALC輕質隔間建材廠已投產營運、目前產品還通過最高標準的耐震，隔音，防火試驗，不僅可做為高品質，綠環保隔間建材的多元選擇，且可應用在目前需要絕佳制震與快速工期的科技廠房市場。這些高值化的技術、產品，都將為集團未來幾年的營運持續注入成長動能。

國產建材5日的股東會也通過2020年財報暨盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元。