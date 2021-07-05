上季在PLG交出場均14.2分、3.6助攻與3.3籃板，更獲選年度第一隊，儼然變成桃園領航猿本土「一哥」的「台灣阿堯」施晉堯，5日確定跟領航猿完成3年續約，繼續留在母隊拚搶冠軍，儘管先前成為自由球員之後，阿堯吸引不少職業球團招募興趣，看來他還是選擇續留，且繼續扮演一哥角色。

以下是桃園領航猿新聞稿內容，「桃園領航猿於5日官方發佈施晉堯已與球隊完成簽訂3年合約，『台灣阿堯』將在新賽季繼續帶領桃園領航猿展翅高飛。

施晉堯自2015年加入璞園體系，期間與球團不斷磨合，並且努力不懈持續提升自我能力，成為球隊重要的主力陣容。而在P.LEAGUE+元年，一肩扛起領導球隊的重責，出色表現有目共睹，更獲選為年度第一隊，終於發光發熱！

雖首季賽季已落幕、合約屆滿，不過施晉堯和桃園領航猿的旅程未完待續，秉持為所有橙客拚下每一場勝利的信念，施晉堯完成續約程序，未來仍將與飛行團隊並肩作戰，和全體橙客一同遨遊天際。」