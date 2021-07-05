先前一度淪為疫情重災區的苗栗頭份市，在全力抗疫的同時仍不忘市政建設，近來已先後完成頭份運動公園等3座公園內兒童遊憩設施改善工程。另外，對於頭份市民休憩運動非常重要的永和山水庫自行車道，因年久失修，頭份市公所將以1750萬元進行全面整修，提供市民更好的運動休憩場域。
頭份市所有的大小型公園，都已成為市民重要休憩場所，但因部分公園內設施有相當時日，出現破舊故障，因此，頭份市所先撥用7百萬元來整建頭份運動公園、大亨公園、德義公園等3個公園的兒童遊憩設施。
其中，頭份運動公園內舊有的抿石子滑梯因已老舊，並且缺乏安全緩衝設備，市公所將要改成滑輪式溜滑梯，以及增設安全緩衝地墊。兒童遊憩區有3座兒童遊樂設施，地墊鋪面都已老舊硬化，將全部鋪面汰換更新。
另外，德義公園內原本的兒童遊樂設施將汰換成共融式設施，至於大亨公園則將原本損壞的設施更換，並更新園內步道及排水功能，3座公園更新設施已於日前完成，但因疫情關係，尚未正式開放使用，市長羅雪珠希望疫情解封後，能提供小朋友全新的遊樂設施。
至於永和山水庫向來是頭份市民最重要的後花園，由水庫大門旁牛欄窩開始的環湖自行車道，更是許多喜歡騎自行車、健行的民眾首選，沿途植被茂密，風景秀麗，是頭份人引為自傲的景區之一。
永和山水庫自行車道是在前任鎮長陳永賢任建置完成，因有相當時日，車道部分路段柏油鋪面已有嚴重裂損，部分指標也破不損不堪，並缺乏相關休息場所，所以頭份市長羅雪珠擬計畫向中央爭取獲撥款1550萬元，加上自籌款項200萬元，以總額1750萬元重新整修自行車道全線設施。
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