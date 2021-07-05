中選會以防疫為理由，將8月22日舉行的四大公投延期至12月18日舉行，但中選會同時宣告基進黨台中市立委陳柏惟罷免案成立，將於8月28日投票。對此，國民黨立委鄭正鈐表示，公投、罷免搞雙標，中選會護航陳柏惟。

對於公投和罷免不同日期，鄭正鈐今（5日）在臉書發文表示，中選會這種前言不對後語的矛盾決定，若不是昏頭忘記了甚麼叫做邏輯，那可能就是搞不清楚人民的智慧，用這種低智商的模式來做政治算計，同時也護航陳柏惟。

既然有疫情風險，鄭正鈐直言，罷免也應與公投同步延期，而非是兩套標準，這種基本的ABC，中選會不會連這個都不懂，這完全就是配合「上意」所操作的「政治算計」。

鄭正鈐指出，若四大公投如期舉行，蔡政府疫苗政策失當的民怨將勢不可檔，重擊蔡政府，最好的辦法就是讓時間沖淡、往後延，而罷免案持續的盤算，將會以疫情為由，訴諸「反罷免」，護航陳柏惟。

對於中選會表示罷免是否延辦，要等到公告後於7月16日會議再行決議，鄭正鈐質疑，若是考量疫情，就應與公投案一起延期，何需等待？中選會的「等待」難道是在「等待」蔡政府的指示？鄭正鈐稱，從中選會兩個互相矛盾的決議中，看到了政治算計大於疫情考量，也看到中選會已非超然的「獨立機關」，而是淪為替政黨服務的「特別機關」。