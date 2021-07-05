台中市長盧秀燕表示，市府規劃7月7日至9日在全市67處快打站開放70歲以上長輩、60歲以上原住民進行大規模施打。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市5日本土、境外持續零確診，市長盧秀燕強調，持續加強防疫讓嘉玲天天報到，目前加速擴大疫苗接種率以鞏固防護網，經統計台中市接種疫苗已達27萬4千人次，中央更在5日撥配9萬1420劑莫德納疫苗給台中市，市府也規劃7月7日至9日在全市67處快打站開放70歲以上長輩、60歲以上原住民施打。

盧秀燕強調，即將到貨的新一批莫德納疫苗約9萬1420劑，市府已做好新的接種疫苗計畫，將開放70歲以上長輩、60歲以上的原住民長輩，以及部份居家及社區型的長照體系被照顧者施打，施打時間為7日、8日、9日三天，並開設快打站施打。

她重申「打疫苗免勞煩！」，戶籍在台中的70歲以上長輩，市府會統一造冊安排，從今天開始鄰長、里長都會到家中發放「長輩疫苗接種通知書」，長輩在家裡等候，再依通知書上時間地點去打疫苗。

而針對孕媽咪接種事宜，盧秀燕說，市府有注意到部分孕媽媽反映預約不到的情形，衛生局已向孕婦專責醫療院所溝通，同意在人力允許下，多開診次，讓更多媽媽能夠預約，本周7月6日至10日，台中25家婦產科合約院所共開設92診孕婦疫苗施打專診，可供3140位孕婦預約，她也承諾會持續協調多開專診，讓所有的孕媽咪都能打得到疫苗。

另，七大批發市場等五個接種專案也開始進行，盧秀燕說，她發現不同系統有差別待還，像是幼托人員在衛福部的系統2歲以下幼兒托嬰中心人員可以施打，但保母沒有，另外，幼兒園、安親班人員可以施打，但也有安親性質的補習班沒有，她已向中央反應，盼系統能夠一致；她強調，最終的希望是人人都有疫苗可以打，建構國家的安全防禦力。