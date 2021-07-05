基隆市今天新增1例本土確診案例，個案長年臥病在床，入院採檢確診，因敗血性休克死亡，密切接觸者為媽媽和弟弟，採檢皆陰性，市府為釐清感染源，將進一步實施血清抗體檢驗，另外，7月8日、9日將為70至71歲（原住民60至61歲）長者施打疫苗，共8486人。

林右昌於疫情記者會公布確診案例，案15143是一名年約40多歲男性，具心臟病、中風病史，已在家臥床長達4至5年，因雙腿交疊，導致嚴重壞疽，家屬3日送醫就診，入院採檢確診，4日因敗血性休克死亡，目前匡列7名密切接觸者，包括母親、弟弟、弟弟妻子等人，採檢皆為陰性。

林右昌說，個案平常由母親照顧，弟弟每周會回家1次幫忙照護，每個月也會有醫護人員到家中更換鼻胃管，由於個案特別，為釐清感染源，將替個案媽媽和弟弟進行血清抗體檢驗，他進一步指出，目前先排除醫護人員，因人員皆全副防護裝備才進入屋內作業。

衛生局長吳澤誠補充說明，個案長期臥床，沒有社區感染來源，密切接觸者篩檢陰性，可能代表目前正處在感染後恢復期，因此將進行血清抗體檢驗，若血清抗體又是陰性，「可能是PCR產生的偏差」。林右昌強調，未來會請相關醫學專家釐清個案狀況，只要有結果會對外說明。

另外，基隆市政府規畫7月8日、9日為70至71歲（原住民60至61歲）長者施打疫苗，共8486人；7月12日、13日替68至69歲（原住民是58至59歲）接種，總計9852人，皆分為上、下午各3個時段。