喬友大火全案已經進入司法調查階段，日前彰化地檢署先後約談商旅館業者蔡進峰、喬友大樓一樓管理員等人，約談後認蔡進峰在火警發生時未盡疏散的責任，諭令新台幣100萬元交保，管理原則限制住居，5日檢方也約談1旅館員工，多個面向調查來釐清所有責任歸屬。

彰化喬友大樓大火造成4死22傷，大火發生後各地要求真相的聲浪四起，全案目前交由彰化地檢署偵辦，包含消防局人員在滅火過程有無疏失，這部分由內政部進行調查，檢方則是將重點擺在起火的2、3樓有無人為縱火，以及旅館業者遇火警時的處置是否失當。

彰化地檢署檢察官葉建成表示，目前由承辦檢察官成立專案小組，全力調查喬友大火的相關責任歸屬，目前尚未確定起火點是否在2、3樓，但若屬實將調查起火原因，就算非人為縱火，起火點樓層的管理人，也會因為未善盡管理義務，必須負起一定責任。

而事實上這也是喬友第四次發生大火，許多當地民眾紛紛要求拆除，避免再次發生憾事，對此彰化縣政府也說明，在火調完成後，經結構鑑定有危險之虞，將會強制拆除，就連擁有6至9樓產權的蔡進峰，同樣支持拆除重建，希望不要再害人了。