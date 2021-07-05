櫃買中心表示，為配合政府政策協助創新產業發展，完善企業籌資管道，於興櫃股票市場增設「戰略新板」（Pioneer Stock Board），東研信超股份有限公司(股票代號：6840)為首檔申請登錄「戰略新板」公司，櫃買中心已於7月5日核發其登錄戰略新板同意函，並將於7月26日起開始交易。

東研信超公司主係從事資訊電子與電氣產品之電磁相容認證、安規檢測服務及無線網通認證等，並以手機及無線通訊5G技術相關應用產品為檢測認證大宗，為集檢測、認證與技術服務之綜合性第三方機構，屬六大核心戰略產業之「資訊及數位相關產業」。

東研信超公司目前資本額為2億2990萬元，109年度合併營業收入為6億6279.8萬元，稅後淨利為3648萬元，每股盈餘1.63元，主協辦輔導推薦證券商分別為永豐金證券及康和證券，簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所黃毅民會計師及洪國田會計師。