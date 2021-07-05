台中市警二分局為保護青少年身心健康，今年執行暑假「青春專案」從7月1日開始到8月31日止，為期2個月；因疫情關係，有別以往的宣導方式，以網路視訊方式實施預防犯罪宣導，為吸引人氣另有獎徵答，在保護青少年防疫的前提下，有個全新不同的體驗。

警方表示，在轄區內國中小學期結束前，不畏疫情對少年的宣導不中斷，積極與學校老師接洽，在學校視訊課程中以線上直播方式，以兒少上網安全、避免兒少遭性剝削及毒品的侵害為主題，做犯罪預防宣導的新體驗。

警方指出，透過GOOGLE MEET在分局偵查隊專案會議室及親自到學校的教室，分別對轄區內國立台中教育大學實驗小學、省三國小及五權國中等3間學校，以遠距離不接觸方式宣導青少年預防犯罪，讓學生以視訊搶答方式進行有獎徵答，增加親子互動，加深學生及家長印象，達到犯罪預防的效果。

「青春專案」網路版，受到學校老師稱讚，儘管疫情仍無法阻擋，警方實施防制青少年犯罪的工作，尤其利用網路視訊宣導，可說是順應時勢的創新作法，學生初體驗，反映效果很好、加深印象。