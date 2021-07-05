日本靜岡縣熱海市伊豆山地區3日發生大規模土石流已知造成3死；此區戶籍登記有215人，目前仍有80人尚未確認行蹤。

日本放送協會（NHK）報導，3日上午熱海市伊豆山地區發生大規模土石流，造成至少130棟建築物受災；警消與自衛隊連日動員搜救，今天在土石流現場救出3人，但其中一名在東海道新幹線鐵軌西方靠山邊處被找到的民眾已心肺功能停止。另獲救的一男一女未受傷。

截至昨晚警消與自衛隊共救出23人，其中受傷的3人中有一名高齡女性送醫不治，累計3人死亡。

熱海市今天表示，根據戶籍登記，土石流受災地區居民登記有215人，原本公布其中有113人沒能聯繫上，但現在下修為80人還沒能聯絡上。

靜岡縣與熱海市正急著確認這些人的行蹤，究竟這些人是因土石流受災，還是早已搬遷他地才無法聯絡上，目前難以判斷。為了儘速蒐集資訊，決定公布這些人的姓名、住址。

靜岡縣表示，熱海市有很多房舍是被當成別墅使用，所以很難掌握房舍持有人是否居住在當地。（編輯：韋樞）1100705