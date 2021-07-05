其中一款貼圖，描寫街頭暴力打贏送法院、打輸送醫院的寫照，還引用時下很夯的「是在哈囉」用語。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

16款Ｑ版貼圖今天在Line貼圖正式上架，售價30元。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市警局少年隊和擅長插畫的新興分局前金所警員黃騰緯合作，以帥警和正妹警的Q版造型，詮釋犯罪預防宣導及警察日常勤務現象，推出16款Q版貼圖，今天在Line貼圖正式上架；16款貼圖中，一款描寫街頭暴力打贏送法院、打輸送醫院的寫照，還引用時下很夯的「是在哈囉」用語，戳中不少基層警的笑點，整組貼圖售價30元，有基層警已爭相下載。

高雄市少年隊創新思維，和擅長繪畫的前金分駐所警員黃騰緯腦力激盪下，將警局包括行政、刑事、婦幼、交通、捷警、特勤、騎警和少年隊等單位維護社會治安、宣導預防犯罪及遏止交通事故等勤務現象結合，創新推出16款Q板貼圖，今天在Line貼圖正式上架。

16款貼圖以帥警和正妹警的Q版卡通造型詮釋，包括Q版帥警搭捷運說早安圖，以及調侃街頭暴力案件「打贏送法院、打輸送醫院」的現象，還引用時下最夯用語「是在哈囉」，宣導勿參與街頭鬥毆，否則下場慘的貼圖，爆笑登場。

此外，也有宣導少年「向毒品說不」，以及針對校園安全設計的「有我在你安心」，婦幼安全的「要抱不要暴」，交通宣導「馬路如虎口」，騎車要慢慢來，並加進規勸酒後勿開車的「喝酒代駕」現象，也有特勤打擊犯罪，科技偵查預防詐欺案等造型貼圖。

16款Q板貼圖造型超萌又寫實，引人發噱，也引起基層警不少共鳴，整組貼圖今天上架，售價30元，預料將掀起警界下載風潮。

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