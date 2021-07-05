北市府昨(4)日啟動「虎林專案」，於永吉國小設置篩檢站，針對永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢，截至今(5)日上午7時已篩檢4395人，其中新增陽性2人，總計確診為32人，但有民眾反映只有一個篩檢站要排隊很久，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，虎林專案累計的32例確診中，其中30例是舊案，新增的2例也不是市場的關係個案，但還是以台北市的發現為準，他強調，地方政府針對熱區設置篩檢站是本來就要做的事。

虎林專案昨日上路，但是目前只有一個篩檢點，民眾不滿表示篩檢「大塞車」，針對台北市人口相對稠密，專案上是否多設置其他篩檢點？陳時中表示，專案上路以來只有新增2例確診，而且2例也不是市場的關係個案，但還是要以台北市的發現為準。

媒體問到，環南市場、虎林街、南機場國宅都是在有一定確診後，北市府才決定設置篩檢站，讓不少民眾人心惶惶，中央是否建議當有一定個案出現在熱區就要設置篩檢點？陳時中回應，當疫情最緊急的時候，那時就呼籲地方政府針對可能的染疫區域積極設置篩檢站，這是本來就要做的事情。

陳時中進一步針對批發市場疫苗說明，台北市的疫苗有兩個來源，一個是北北基桃專案以及熱區加發，因此都有多出來的數目，讓疫情嚴重區域可以及時因應，但是很多時候只能仰賴地方政府就地方需要來做最適當的分配，但也不要超出中央所頒訂的原則。