雖然本土新冠肺炎疫情有緩和的趨勢，但國內疫苗仍然不足，甚至還引發疫苗殘劑之亂，而疫苗施打順序的問題也引起各界議論，同時，疫情也衝擊到民眾的日常生活與經濟活動，讓政府必須要思考紓困的問題。精神科醫師蘇偉碩認為，2024年想參選總統的人，提出的政見應該包含這幾個問題，同時也要推動碳排放目標與司法改革。

蘇偉碩今(5日)在臉書上發文表示，「要參選2024年總統的人，該提出什麼政見？」並列出了了6個項目，其中有4項內容涵蓋疫苗施打、因應疫情衝擊經濟等議題：

1.中央政府編列預算立即簽約購買2350萬*5劑疫苗。

2.疫苗施打優先順序依照有科學證據之染疫罹病與致死風險，除弱勢族群外，公務或公職人員不得優先接種疫苗。

3.施打疫苗後1個月內之死亡與重大不良反應，由政府編列預算補償。

4.全球疫情大流行持續期間，實施防疫無條件基本收入，每人每月發給現金新台幣1萬元。

同時，蘇偉碩還列出另外2個項目，分別是針對碳排放以及司法制度改革議題：

5.實施全球氣候劇變防制税，對排放溫室氣體課徵有效稅率，達成2030年碳排減半，2050年淨零碳排目標。稅收充作防疫無條件基本收入財源。

6.制定妨礙司法公正罪，貪污與瀆職罪之司法審判實施陪審制，由國民法官團判決是否有罪，貪污所得充作防疫無條件基本收入財源。

網友們也留言回應，「政治就是管理眾人之事；認同蘇醫師的看法，期望蘇醫師能考慮参政，以服務更多的人」、「蘇醫師出來選啦！全力支持」「支持蘇醫師選總統，這6點當今有誰思考到？盡是無心做正事的人」。