本報報導，此波本土疫情以來，醫院通報死亡案例後，和指揮中心每天公布的案例出現落差，被不少確診者家屬質疑死亡數也蓋牌，連自己家屬的案號都不知道。而其中北市聯醫仁愛院區也直指，染疫死亡都是當天報給中央，中央把人數算在哪一天就不清楚。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，以台北市立聯合醫院來說，五月十五日至今24人染疫死亡，調查後發現，大概差了3天才上傳，且至今還有六月一日、六月八日兩天的死亡案例還沒上傳。

莊人祥表示，依照標準程序，若醫院有死亡個案，醫療院所原則於24小時內至染病通報系統維護死亡日期、上傳死亡診斷等資料。會請地方衛生局協助醫院來做系統維護。

另外，指揮中心每日晚間自衛福部統計處下載死亡個案資料，並同步審閱病摘及死診等相關資料，彙整後於隔日公布部分院所未於24小時內上傳死亡診斷，或未於系統死亡欄位填寫死亡日期等資訊，致衛生單位未能即時監控死亡資訊，造成指揮中心公布死亡個案之時間落差，通常時間差會在三到四天內。

指揮官陳時中也表示，盡量讓時間差縮短，免得因為數目差異產生困擾。