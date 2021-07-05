花蓮第2梯共6300劑的莫德納疫苗將在8日替長者接種，6、7日將同步開放網路及電話預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

避免疫苗之亂再度發生，花蓮市與吉安鄉將增加成3處接種站，壽豐鄉及鳳林鎮則是改成2處。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於花蓮偏鄉的接種率仍不如預期，花蓮縣府將改成巡迴醫療的方式，深入各村內替長者接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內共配得23100劑莫德納疫苗，第1批已在本月3至5日完成接種，第2批預計在8日開打，對象仍是75歲以上非原民長者及65歲原民長者，鑑於疫苗之亂及偏鄉接種率不足等問題，花蓮縣政府將針對長者較多的鄉鎮市加開接種站，偏鄉則改由巡迴醫療方式就近替長者接種，盼這波接種完畢後，能下修接種者年齡，提升縣內疫苗普及率。

花蓮首波接種莫德納疫苗狀況百出，被民眾罵翻，花蓮縣長徐榛蔚今在記者會上先行向鄉親致上最大的歉意，她說，疫苗不足造成疫苗之亂，讓花蓮鄉親受到一些傷害，不過她也嚴正地再度呼籲中央政府，人民活在惶恐之中，需要疫苗的急迫行希望中央能重視，支持地方政府能比照鴻海、慈濟採購疫苗，讓地方能快速替鄉親施打。

今天是首波莫德納疫苗接種的最後一天，僅剩花蓮市、吉安鄉及秀林鄉尚開啟接種站替民眾施打疫苗，不過接種流程十分順暢，未傳出任何狀況發生。第2梯共6300劑的莫德納將在8日替長者接種，6、7日將同步開放網路及電話預約。

徐榛蔚說，8日仍是先替75歲以上非原民長者及65歲原民長者接種，6日上午8點同步開放電話及網路預約，網路24小時皆能登陸，電話則是早上8點到下午4點提供預約服務，中午不休息，若長者不會使用網路或電話不通，接種當天亦可帶健保卡，到鄰近的接種站就近施打。

縣府避免疫苗之亂再度發生，8日接種當天，花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉及鳳林鎮將增加接種站的數量，而為普及偏鄉接種率，秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及富里鄉則改採巡迴醫療方式替長輩接種。徐說，希望這波能讓所有符合資格的長者接種完畢，之後再視狀況調降年齡層。

針對教職員疫苗施打，徐說，縣內所屬高中及以下學校，教育處已造冊完畢，不過教育部臨時更改提報方式，由各級學校自行提報，目前正在提報中，公私立幼兒園部分，上月17日提報1044名，本月4日核定959名，8日疫苗配送完畢後，屆時會請門諾醫院協助接種，短期補習班則在上月26日造冊提報171家共668名，正等待教育部核定中。