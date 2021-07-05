桃園已連續4天穩定「＋3」，其中國軍桃園總醫院再添1病患確診，且是三採陰後四採轉陽性，累積804傳播鏈已39人確診，市長鄭文燦強調804的清零計畫要嚴格審查，務必要讓整個醫院和外部社區完全沒有風險，另2案是舊案同住家人，無外出足跡。

桃園市政府指出，桃園新增3例本土及1例境外，年齡介於20多歲至90多歲之間，其中3名本土確診分別在八德1人、龜山2人，都是確診者接觸者。

鄭文燦說，案15148是國軍桃園總醫院病人，清零後送轉出到其他醫院，前三採都陰性、四採變陽性，累積群聚感染有護理師3人、護理師家人6人、病人14人、看護11人及陪病家人5人，總計39人確診，其中4例在新竹縣（1病人、3家屬），是典型的醫院群聚案件。

衛生局長王文彥進一步解釋，該病人是6月19日和確診者有接觸，804兩次採檢都陰性，清零後轉入其他醫院，連續採檢2次，在第14天解隔前要離開採檢才篩出陽性，跟前面4例有點像，CT值高、傳染力低，雖然確診人數持續增加，但後面幾例都是掌控中。

鄭文燦說，國軍桃園總醫院的清零計畫要嚴格審查，將由中央流行疫情指揮中心北區指揮官會同桃園市衛生局，協助醫院確實完成清零計畫，才能逐步恢復營運，基本原則就是要把每一個可能潛在確診個案追出來，擴大追溯，包括曾到醫院的看護、病人和陪病家屬等，務必要讓整個醫院和外部社區完全沒有風險，是這次清零計畫基本處理原則。

至於案15155是境外移入，另外案15160、案15161是2日確診的案15011個案同住家人，當時案15011居住在新北，1日就近到輔大醫院採檢確診，因都是居家辦公，匡列同住4家人，該案第二天傳給祖父、如今又再傳給另2個家人，鄭文燦強調匡列居家隔離採檢確診，都是在隔離範圍內的隔離者，沒有社區足跡。