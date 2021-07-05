苗可麗在《美味滿閣》中有吃重演出。（中視提供）

由金鐘視帝龍劭華和視后苗可麗，與王傳一、魏蔓、JR紀言愷、宏正等人演出《美味滿閣》，6日起將於中視八點檔登場。劇裡的男人幾乎都會做菜，有一手好廚藝，JR飾演餐廳二廚，許多戲都需要拿著鍋鏟，他自認還算有料理天份，尤其有了寶貝女兒小麥芽後，為了做副食品，加上疫情期間多半在家，也會做自己想吃的料理，於是比較常進廚房；他的紓壓方式一是運動，另外則是吃，「我不管人生遇到什麼重大關卡，或心情不好，我的食慾都是更好的，完全是個靠吃來紓壓的人，才有可能這麼開心的活到現在。」

JR前一陣子在臉書po出炒「剝皮辣椒炒飯」影片，用強健的肌肉手臂甩鍋，架式十足，粉絲狂讚「會做菜就是帥」，他說為了女兒還特製不辣口味，女兒一吃食慾大增非常捧場，讓為父的他非常開心，「終於可以體會以前父母看到小孩吃東西那種很安心的感覺，反而小孩不吃就會很擔心。」

現在防疫不宜外出，他很懷念花枝羹和炒米粉，「我基本上疫情前一個月都會好幾次定期開去三重那家吃。」就連被問到解封後最想做的事，也是跟吃有關，「想要帶小麥芽晚上出門散散步，去大直捷運站旁有一家豆花店，以前走到流點汗時，就去那邊喝冰豆花，現在是連這種小確幸都沒有了。」

苗可麗同樣覺得美食能讓心情紓壓，「至少在無法掌控的疫情中，這是我們可以選擇給予自己的幸福與滿足。」她在家也會下廚，最拿手的是日式炒冬粉，最懷念的則是夜市小吃。她之前才在台中開了娃娃屋，希望疫情解封後，想看娃娃的人能再來。她

在疫情期間深刻體會生命的脆弱，「再強大的人，也不敵那看不見的病毒，此時覺得人類很渺小、生命很脆弱，人性在此時顯露無遺！」JR則盼每個人在此時都能有同理心，「不怕病毒，只怕豬一般的隊友，希望大家想像是在同一艘船，一個小小的疏忽可能就毀了。」

《美味滿閣》首集播出就上演一場大型廚藝比賽，苗可麗回憶當時，「因為是真的做菜！所以要像真的大廚一樣俐落！最後成品的特寫還要請真的主廚再做一次擺盤更美的菜！很耗時很複雜的一場戲！」也參與那場戲的JR紀言愷，對於過程仍記憶猶新，「拍那場戲不斷的熬夜，演員到了半夜還是保持好精神，即使很睏。」不只費時，劇組為了捕捉演員的正面角度，甚至不惜把牆壁都拆掉。《美味滿閣》，自6日起每周一至周五晚間8點播出。