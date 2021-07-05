春水堂送餐給醫護，一連五天天天菜色都不同，還附上透心涼的飲品，每次送餐來的人員更是帶著燦爛笑臉，讓吳淋禎感覺到再度被溫暖和照顧到。（吳淋禎提供／馮惠宜台中傳真）

春水堂送餐給醫護，菜色天天不同，還附上透心涼的飲品。（吳淋禎提供／馮惠宜台中傳真）

挺醫護，各界暖心物資湧入醫院，澄清醫院平等院區護理長吳淋禎日前收到春水堂送來的防疫便當，勾起年少青春回憶，直呼「這可是我青春的滋味」，她感謝這陣子許多餐飲業送餐點支持，讓醫護同仁元氣滿滿，部分善舉更是低調、貼心的進行，也讓她看見台灣社會良善的一面。

「我不但是喝春水堂的珍奶長大的，我連要不要結婚都是在春水堂談出來的呢」，吳淋禎說，緣份很奧妙，當年還是菜鳥護士的時候，一日三餐幾乎都在春水堂解決，後來機緣巧合參與該企業內部教育訓練，這次疫情爆發後，即將臨盆的春水堂協理劉彥伶連繫送餐，一連五天天天菜色都不同，還附上透心涼的飲品，每次送餐來的人員更是帶著燦爛笑臉，讓她感覺到再度被溫暖和照顧到。

吳淋禎說，醫療最前線最缺還是防護衣等物資，企業湧入的愛心餐點也很多，有些民眾直奔醫院送了就走，也有人是先連繫再準備，也有團體希望醫院可以給一份感謝函，不管是用那一種形式呈現，醫護人員都滿心感謝，但面對更細緻貼心的送暖，醫護們更能感受那份溫度。

除了春水堂，她記憶很深刻的還有麻葉餐飲集團「一頭牛」送來的餐點，從沙拉、湯、主菜澎湃又隆重，讓醫護備感尊寵；也有善心人士送來法蘭司維也納麵包，貼心的每份獨立包裝，還特別表明，醫護人員三餐不定，麵包可隨時都可以補充元氣，也讓她印象深刻。