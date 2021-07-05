更新內容17:07)中市李姓工程師懷疑妻子外遇，去年間在幼子面前70刀殺妻，他被羈押在台中看守所日前發生呼吸衰竭送醫，目前仍插管治療。台中看守所今天表示，李男在培德醫院精神科就診服用相關藥物，舍友在3日晚間發現他有異狀通報，經送培德醫院治療，因出現呼吸衰竭、意識不清而轉送中國附醫治療，至於發生呼吸衰竭原因，醫院仍在追查。

31歲李男與妻子呂女育有2歲、5歲兩子，他懷疑妻子外遇而雙方爭執不斷，呂女不堪其擾多次提出離婚。李男為挽回婚姻，去年4月間凌晨在家中與妻發生激烈爭吵，呂女掙脫壓制逃跑，李男持水果刀追殺猛砍，兩名稚子在旁目睹嚇得大哭，哭喊哀求「爸爸不要」，李男殺紅了眼竟狂砍妻子70多刀。

鄰居暗夜聽到求救及哭喊聲前往查看並出聲喝止，李竟持刀刺向自己腹部及割右手腕自殘。警方獲報到場將夫妻送醫，呂女傷重不治。李男一審被判15年，該案仍在台中高分院審理中，李男被羈押在台中看所守。

台中看守所表示，李男的舍友3日晚間發現他疑似身體不適而通報所方，所方晚間10時緊急將他送往培德醫院醫治，因出現呼吸衰竭症狀，於晚間11時再轉往中國附醫治療，目前仍在醫院插管治療。至於病因，醫院初步懷疑可能與用藥過量有關，但仍在追查醫治。

台中看守所表示，李男在台中監獄附設培德醫院看精神科治療，有服用相關藥物，但是否有大量吞藥行為，目前仍須調查了解。

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