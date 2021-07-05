台北市批發市場爆發群聚感染，北市安排做大規模PCR篩檢，並要求未來要持PCR陰性證明才能入場，7月15日起則要持疫苗已施打14天證明才能放行，台北市長柯文哲今提到， PCR證明或疫苗證明都需要健保資料庫，但北市批發市場每天進出超過1萬人，讀卡機恐怕一下就壞了；柯說，近期將找悠遊卡公司合作，採嗶卡模式進場，預計7月15日上線。

柯文哲指出，今早與跟醫福會執行長王必勝討論，如何長期做長期的市場管理，中央跟地方要訂一個管理標準，且訂出的標準在場域管制上還是要接健保資料庫；柯說，實務上進出批發市場的人數為1萬人，如果都要插健保卡，讀卡機很快就會壞掉，終究還是要像悠遊卡那樣。

柯文哲說，必須找悠遊卡公司來做場域內的會員卡，把資料放在雲端和健保資料庫界接，把PCR和打疫苗的資料放進來；至於零散的顧客，則可插健保卡或身分證掃條碼比較合適，但仍要結合中央的系統。

柯文哲表示，這種批發市場管理，靠刷健保卡出入有困難，所以要靠悠遊卡或身分證，必須要中央和地方合作；柯透露，今早就跟中央討論E化管理的細節，預計7月15日上線