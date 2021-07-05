避免白牌車成為防疫破口，屏東監理站與警方5日在雙園大橋查獲一起違規載客案件，當場開罰10萬元。（警方提供／林和生屏東傳真）

屏東爆發Delta變種病毒群聚傳播，指標個案是名白牌車司機，但有民眾發現，全台多起白牌司機確診消息，屏縣多處景點卻仍可見類似自營車輛違規攬客，且檢舉數次未果，發現竟是屏東監理站暫停稽查，擔心防疫期間的查緝空窗期，恐讓防疫出現漏洞。

民眾表示，近期在東港交通船碼頭發現有多輛白牌車，在防疫期間違法攬客，曾向監理單位投訴卻不見成效，質疑取締行為怎麼隨著疫情也一起放假了！

為此，屏東監理站長洪美芳坦言，前期確實沒有稽查動作，考量過去監理人員啟動稽查，皆是會同當地警方一同出勤，當初認為現階段員警以治安、交通、疫調，還有接種疫苗的現場秩序維持為要，在基於安全前提下，加上擔心過多人與人的接觸，因此才會暫緩處理。

但屏東縣警局交通隊分隊長鍾志杰反駁對方說法，鍾表示，由於取締白牌車違規載車屬於監理站權責，過去都是監理站行文，再由警方配合勤務，不過疫情提升三級警戒期間，警局並未接獲監理機關行文派員協助，同時強調現階段並無警力不足問題。

洪美芳事後坦承，監理站並未行文或口頭要求警方會同稽查，主要是因為防疫考量，升至三級警戒後主動暫停此項稽查；並承諾，即時起將規畫每日勤務，將在枋寮至東港的違規熱點加強取締，行動持續至少2周，接續會視狀況滾動式檢討。

重啟稽查首日，屏縣交通隊立刻在雙園大橋取締1件白牌車違規載客行為，並依據公路法77條第2項裁罰10萬元。

屏縣警局交通隊副隊長程大維提醒，若未依規定經營汽車或電車運輸業者，得依違反情節輕重，處新臺幣10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

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