不動產代銷產業者海悅(2348)指出，短期房市受疫情衝擊難免，惟在低利率時代下，首購與首換仍屬剛性需求，預期房市需求只是遞延發酵，買氣並未受到疫情影響而消失。海悅6月合併營收為新台幣3.39億元，上半年合併營收23.26億元，年增率分別為8.39％與87.79％。

海悅指出，由歐、美地區疫情逐步解封後，建築工業市場需求即持續拉高即可見，尤其美國在疫苗施打率提升後，6月消費者信心已創下16個月新高，房地產交易市場明顯熱絡，根據聯邦住房金融局（FHFA）最新出爐的房價指數來看，較去年同期上揚15.7％，創下今年以來的年增幅新高表現。

海悅代銷本業早已布局全台，隨著全台建案銷售量逐年增長，在服務的廣度與高度提升下，6月合併營收仍維持在3億元以上表現；海悅表示，自5月19日全國COVID-19第三級防疫警戒，公司即恪守政府防疫規範，接待中心採預約制，每一時段僅招待一組客人，亦啟動線上看屋服務，惟不動產交易主要以銷售案場交流為主，在來客數量較解封前減少下，致6月營收年增幅較為趨緩，且預期在全國防疫政策調整前，短期內業績仍會受到影響。

海悅第一季合併營收12.96億元、稅後淨利4.74億元、EPS4.9元，第二季合併營收10.9億元，雖較第一季略減，然已認列贊富建設之轉投資收益5324萬元；且公司目前在手現金水位充沛，去年財報認列鉅陞建設（聯陞持有100％之子公司）之業外投資收益1.04億元，轉投資收益之現金股利將於7月入帳，公司日前發行的12億元甲種特別股，目前認購踴躍，亦將在9月中下旬募集完成。