即便疫苗問世，新冠肺炎仍持續在全球造成傷害，連台灣也爆發本土疫情，如今仍是全台三級警戒中，不僅商家受限，許多上班族也是遠端上班，各級學校更是宣布直接放假到暑假結束，因此許多家長如今天天跟孩子24小時相處，著實考驗耐心，而已經整整一個月沒更新社群的天王嫂昆凌，今天睽違已久發文了，一句話讓上萬粉絲狂讚，直呼好有感。

昆凌2015年被周杰倫以公主式豪奢婚禮娶回家，成了眾多女性羨慕的天王嫂，她也實現「三年抱兩」心願，給老公添了女兒Hathaway與兒子Romeo，兩人婚後改變了神秘作風，不時透過社群分享生活大小事，讓粉絲一窺夫妻恩愛感情與一家四口溫馨生活。

自疫情開始後，昆凌就暫緩了社群的更新，一個月前她分享了防疫生活，表示自己在草皮上「假野餐」，其實只是在家裡頂樓造景打扮美美的拍照，期待疫情生活趕快解禁，就這樣粉絲等了整整一個月，昆凌在今天終於久違又更新IG。

昆凌在IG上貼出自己跟兒子去戶外遊戲場攀爬設施的照片，透露在回味這疫情禁令頒布前的生活，並吐露最近聽了很有感觸的一句話，就是「希望我不要在倒數三二一」，讓許多也是爸媽的網友聽了心有戚戚焉，表示這句話也說出他們的心聲，「我每天都在123」、「數到三太有用」、「看來弟弟最近調皮了」，文章才發布幾個小時，已有接近3萬讚。