在《香港國安法》生效滿一年後的幾天，香港便傳出有多個公民社會團體因擔憂《香港國安法》的效力而宣佈解散，其中包含2014年成立的進步教師同盟與由多名律師組成的法政匯思。

據《德國之聲》與《立場新聞》報導，進步教師同盟在香港教育界被視為改革派，該組織長期主張「堅守獨立自主，追求民主公義」，並曾參與2014年香港教協監事會換屆選舉，最終取得6個席次。組織中的成員包含曾在政改座談會舉起「我有權選特首」牌子的中學教師吳美蘭丶2012年曾在反國民教育科活動中絕食的退休教師韓連山與從事教師專業發展的戚本盛。

報導指出，進步教師同盟4日在其官方臉書頁面上，發文宣佈即時停止運作，目前該組織的臉書頁面也已不存在。該組織在2019年的反送中示威期間，曾多次與其他教育界的團體發聲明，要求港府撤回逃犯條例的修訂，以及成立獨立調查委員會等訴求。

此外，由多名法律界人士於2015年成立的法政匯思，在一兩個月前便已解散，臉書專頁與網站已無法進入，多名成員4日在接受《立場新聞》詢問時，也確認了相關消息。該組織以捍衛法治、司法獨立、及為民主、人權、自由、公義等核心理念來發聲，過去曾發表過《香港法治報告》，並針對「一國兩制」被嚴重威脅發聲。

據《立場新聞》報導，過去10天內，已有8個香港的民間組織宣佈解散，包含沙田區政、民主派政黨新民主同盟、醫生工會前線醫生聯盟、醫學組織杏林覺醒與香港零時政府。

另一方面，在一名男子7月1日在銅鑼灣以刀子襲擊一名執勤員警後，全案由香港警務處轄下的國安處主導調查，並於周日 (7月4日) 逮捕兩名被指涉在網路上「煽惑他人」仿效殺警及向警署縱火的男女。香港警方亦發出警告，呼籲民眾不要悼念刺傷員警後自戕的男子，類似的紀念活動等同於「支持恐怖主義」。與此同時，襲擊人生前所在公司維他奶也捲入輿論風波。

香港警務處長蕭澤頤表示，周末有很多人在網上鼓動丶煽動他人襲警或縱火，除已逮捕兩人外，警方還會繼續調查類似罪行，不排除未來有更多人被捕。